Акула-людоед вцепилась в тушу редчайшего кита и попала на видео

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, вцепилась в тушу кита на глазах у моряков вблизи американского города Мертл-Бич, штат Южная Каролина. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание Newsweek.

27 февраля 11-летний самец редчайшего североатлантического кита по кличке Кролик был обнаружен мертвым. Он запутался в веревках.

Капитан чартерного судна Чип Михалов (Chip Michalove) и его команда хотели посмотреть на мертвого кита и ждали подходящей погоды, чтобы подплыть к нему. В четверг, 4 марта, им это удалось.

Они добрались до туши кита и сняли фото и видео. На одном из них видна акула-людоед, которая поедает останки морского млекопитающего. Михалов пояснил, что большие белые акулы подплывали по очереди весь день, чтобы полакомиться китом.

«Я вырос здесь, но у меня никогда не было возможности посмотреть, как поедают мертвого кита. Мне его жаль. Я знаю, что лучше бы он выжил, но не мог удержаться, чтобы не посмотреть на происходящее», — сказал он.

Команда Михалова держалась на безопасном расстоянии от кита, но их судно все равно привлекло внимание акул. Он подчеркнул, что плавающие рядом акулы вызывают ни с чем несравнимый прилив адреналина.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Североатлантические киты считаются одним из самых редких видов китов. В западной части Северной Атлантики осталось около 300 особей.

Ранее сообщалось, что возле туши кита, которую прибило к популярному пляжу в австралийском штате Новый Южный Уэльс, собралась крупная стая акул-людоедов. По словам авторов видео, запах привлек даже тех акул, которые находились за несколько миль от места событий.