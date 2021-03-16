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В российском регионе нашли похожие на британский штамм изменения COVID-19

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Ростовской области у двух пациентов выявили изменения COVID-19, похожие на британский штамм. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев, передает ТАСС.

По словам Ковалева, заразились пациенты из городов Шахты и Таганрога. Он добавил, что россияне не выезжали за границу. В связи с этим он предположил, что штамм может свободно циркулировать в регионе.

Ковалев добавил, что, согласно исследованиям центра «Вектор», данные изменения вируса не утяжеляют течение болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые мутации коронавируса, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса в России. По ее словам, есть страны, где уже 80 процентов всех выявляемых вирусов — это британский штамм COVID-19, но иного развития эпидпроцесса там нет.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

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