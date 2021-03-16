В Петербурге потребовали закрыть выставку Евгении Васильевой

Студенты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина потребовали у руководства учреждения закрыть выставку экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой. Об этом сообщает «Агентство бизнес новостей».

Несогласные назвали выставку Васильевой «актом вандализма» в открытом письме к руководству учреждения. По информации составителей петиции, под обращением подписались более 350 человек.

Отмечается, что выставка экс-чиновницы, получившая название «Весна», открылась во вторник, 16 марта, в Музее Санкт-Петербургской академии художеств. Также известно, что с 2020 года Васильева является почетным членом образовательного учреждения.

Евгения Васильева являлась членом совета директоров ОАО «Оборонсервис», а также занимала пост главы департамента имущественных отношений Министерства обороны. В 2012 году она стала главной фигуранткой так называемого дела «Оборонсервиса». Ее признали виновной по эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в легализации незаконно полученных денежных средств и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В 2015 году Васильеву освободили условно-досрочно.

С 2014 года экс-чиновница занимается художественной деятельностью под псевдонимом EVA. Ее работы выставлялись в российских и зарубежных галереях.