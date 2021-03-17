Раскрыт неожиданный симптом рака печени

Британские медики назвали неожиданный симптом рака печени. На онкологическое заболевание может указывать боль в районе правой лопатки, пишет Express.

Обусловлен данный симптом тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, которые сигнализируют, что боль исходит от лопатки. Однако на самом деле неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль, по данным ученых, может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине.

К другим признакам рака печени относятся желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.

Ранее онколог Юрий Покровский сообщил, что при атрофическом гастрите, вызванном хеликобактерной инфекцией, может развиться рак желудка. По его словам, онкологическое заболевание может начаться «лет через 20» после возникновения гастрита. Специалист указал, что онкология «помолодела», и призвал при возникновении неприятных симптомов отправиться на консультацию к врачу.