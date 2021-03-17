Аномально длинный палец подростка привлек внимание пользователей сети

Жительница американского штата Аризона показала на видео свой аномально длинный средний палец и прославилась в соцсети. Ролик появился на ее странице в TikTok.

16-летняя Оливия Мерсеа продемонстрировала подписчикам длину пальца, сравнив его с разными предметами в своем доме. Так, например, на размещенных кадрах подросток ставит его рядом с пультом от телевизора. По словам блогерши, длина ее пальца составляет 12,7 сантиметра.

Публикация Мерсеа стала вирусной и набрала больше четырех миллионов просмотров и 21 тысячу комментариев. Чересчур длинный средний палец девушки привлек внимание русскоговорящих пользователей сети. «Это не может быть правдой», «Что с ее пальцем?», «А я думала, что у меня пальцы длинные. Я в шоке», «Палочка-выручалочка», «Ну и палец», — высказывались они.

В ноябре 2020 года случайно удлинившийся палец выдал фотошоп на талии украинской модели. Блогерша Алена Омович поделилась снимком, на котором она позирует в черном костюме, состоящем из кроп-топа и коротких шорт. Подписчики знаменитости обратили внимание на ее длинный и чересчур изогнутый палец.