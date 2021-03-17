Кричащих от страха посетителей популярных аттракционов начнут штрафовать

Популярные парки аттракционов, закрытые на год из-за пандемии коронавируса, начнут штрафовать своих посетителей за крики. Об этом пишет Metro.

Руководство Калифорнийской ассоциации парков развлечений предложило владельцам комплексов запретить своим посетителям кричать от страха во время катания на аттракционах.

В частности, гостям будут предложены защитные маски для предотвращения распространения инфекции воздушно-капельным путем. Также ассоциация рекомендовала снизить пропускную способность аттракционов.

Как сообщается, новые правила коснутся нескольких тематических парков штата Калифорния в США. Подобные ограничения для аттракционов уже ввела Япония год назад.

Ранее в феврале сообщалось, что организаторы Олимпиады в Токио запретят болельщикам кричать и петь в качестве меры предотвращения коронавирусной инфекции. Поддерживать спортсменов во время соревнований можно будет только аплодисментами.

3 марта организаторы Олимпиады в Токио заявили о планах запретить иностранным болельщикам посещать соревнования. Тем не менее окончательное решение будет вынесено в течение месяца.