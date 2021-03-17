Россиянка продавала несуществующих енотов и попала под суд

Жительница Алтайской области продавала несуществующих енотов, находя клиентов в интернете. В результате одна из обманутых покупательниц заявила на продавщицу в полицию, сейчас ее дело передано в суд, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Так, 22-летняя россиянка выложила объявление о продаже питомцев. Им заинтересовалась 20-летняя жительница Курской области. Двух животных мошенница обещала отдать за 14 тысяч рублей (по семь за каждое), однако за отправку в другую область попросила доплатить. В общей сумме жертва перевела «продавщице» 22 тысячи рублей.

Когда девушка пришла на вокзал забирать питомцев, которых должны были передать через проводника в двух переносках вместе с кормом, выяснилось, что никаких енотов в поезде нет и не было.

Пострадавшая обратилась в полицию, против россиянки завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект, предлагающий установить определенные требования к местам продажи животных. Так, под запрет попадет продажа животных на рынках и в зоомагазинах, где их содержат в тесных клетках, плохо кормят, не выгуливают и не оказывают им ветеринарной помощи.