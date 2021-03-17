Умер трэп-музыкант T.A. Loc

Умер российский трэп-музыкант и один из основателей объединения «Тайные агенты» T.A. Loc. Об этом сообщается в группе Trap.ru во «ВКонтакте».

«Вечная память человеку-легенде! Первопроходцу трэп-жанра в России!» — говорится в публикации. Причина смерти артиста не уточняется.

10 марта T.A. Loc опубликовал видео, где обратился к неизвестному человеку, которого он назвал вампиром, который начал «жрать его кровь». Музыкант заявил, что из-за этого у него «поехал колпак» и начались суицидальные мысли. Он отметил, что если с ним что-то случится, то винить в этом стоит его неназванного знакомого.

T.A. Loc начал заниматься трэп-музыкой еще в 2000-х годах в составе «Тайных агентов». В объединение также входили Yanix и Yung Trappa. Он выпустил такие альбомы, как Playa Boy, Playa Boy 2 и Wild Wild Mix.