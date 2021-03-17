Культура
 
Последние новости
В России начали разрабатывать сертификат для привитых от коронавируса
В Польше объявили полный локдаун
Аномально длинный палец подростка привлек внимание пользователей сети
Российскую больницу оштрафовали после смерти пациента с коронавирусом
В iPhone 12 нашли неисправимый недостаток
В Минобороны опровергли сообщения о взрыве на противолодочном корабле
Сергея Митрохина задержали в Москве
В Москве автомобиль въехал в высаживающий людей на остановке автобус 
Бывший следователь Кадыров сядет в тюрьму за взятку
Россиянин побывал в «абхазской Припяти» и поделился впечатлениями
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер трэп-музыкант T.A. Loc

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница T.A. Loc во «ВКонтакте»

Умер российский трэп-музыкант и один из основателей объединения «Тайные агенты» T.A. Loc. Об этом сообщается в группе Trap.ru во «ВКонтакте».

«Вечная память человеку-легенде! Первопроходцу трэп-жанра в России!» — говорится в публикации. Причина смерти артиста не уточняется.

10 марта T.A. Loc опубликовал видео, где обратился к неизвестному человеку, которого он назвал вампиром, который начал «жрать его кровь». Музыкант заявил, что из-за этого у него «поехал колпак» и начались суицидальные мысли. Он отметил, что если с ним что-то случится, то винить в этом стоит его неназванного знакомого.

T.A. Loc начал заниматься трэп-музыкой еще в 2000-х годах в составе «Тайных агентов». В объединение также входили Yanix и Yung Trappa. Он выпустил такие альбомы, как Playa Boy, Playa Boy 2 и Wild Wild Mix.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов
Московский рэпер Murda Killa умер в 27 лет
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет
Другие материалы рубрики
Культура00:0123 февраля

Боевая единица

Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
11:5412 марта

Братья Андреасян отдали права на последний фильм из-за долгов

10:3112 марта

Умер актер из сериалов «Звездные врата» и «Детектив Нэш Бриджес»

07:3712 марта

Асмус рассказала об обиженном на нее Харламове и захотела еще детей

Культура00:0122 февраля

Девушка ночью гуляет одна

Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
23:2311 марта

Шахназаров объяснил большие гонорары российских артистов

21:5311 марта

Лидер «Галасы ЗМеста» допустил отказ Белоруссии от участия в «Евровидении»

19:1511 марта

Умер создатель музыки к фильму «Гардемарины, вперед!»

Культура00:0121 февраля

«Они дарили ощущение нормальной жизни»

История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
18:2611 марта

Организаторы «Евровидения» отказались принимать песню от Белоруссии

17:1811 марта

Жена актера Владимира Долинского попала в ДТП с четырьмя автомобилями

16:1311 марта

Из российской версии гей-драмы «Супернова» вырезали несколько минут

Россия
Кремль ответил на новые обвинения разведки США в адрес России
Оценена вероятность рождения ребенка с антителами к коронавирусу
«Союзные республики послали Москву на три буквы»
30 лет назад большинство граждан СССР проголосовали за сохранение Союза. Почему он все равно рухнул?
Шойгу оценил идею создания Армии Турана
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Россиянин избил чужого ребенка в лифте и попал на видео
«Счет идет на дни»
Кирилла спасет только дорогое лекарство. Ему нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
В Европе призвали оценить ущерб от антироссийских санкций
Тысячи маленьких девочек сочли бременем и выдали замуж
Страны Европы прекратят вакцинацию AstraZeneca
Прививки могли привести к тяжелым осложнениям и смерти
Группа священников выступила против Ватикана из-за позиции по гей-бракам
«Это дно, хуже быть не может»
Десять лет сирийцы страдают от кровопролитной войны. За эти годы страна погрузилась в разруху и хаос
В США сравнили вызовы России и Китая
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
«Преемник — свой человек»
Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
«Мы совершили все возможные ошибки»
Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?
Все материалы
Экономика
В России нашли способ обезопасить госдолг от санкций США
Страна советов
Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
«Глаз Бога» изменил формат работы по требованию Роскомнадзора
Мастерская для авианосца
О строительстве уникального сухого дока для «Адмирала Кузнецова»
Описано будущее нефти
Мейд ин Чайна
Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla?
В России решили сэкономить на дорогих лекарствах
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ поймала в Крыму украинского шпиона с бомбой
«Прощайся с домом, ты его больше не увидишь»
«Русского Илона Маска» пытали и убили в СИЗО. Кому перешел дорогу талантливый инженер?
Для расстрелявшего коллег московского экс-полицейского запросили 22 года колонии
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Петербуржец принял москвича за нечистую силу и избил до смерти
«Их аппетиты перешли все грани разумного»
 
Заключенные устроили бунт в московском СИЗО «Водник»
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Владимир Лапицкий«Обломок клинка пробил ему грудь»
Как один из лучших советских фехтовальщиков едва не погиб во время поединка на Олимпиаде в Москве
«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Реалу» и вылетела из Лиги чемпионов
Джон Геддерт с гимнастками сборной США на Олимпийских играх в Лондоне«Больше он не причинит боль девушкам»
Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
«Спартак» заинтересовался 100-килограммовым американцем
Ветер северный
Дерби «Арсенал» — «Тотенхэм» и сражение МЮ с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Тренер получил два года лишения свободы за смерть восьмилетнего хоккеиста
Все материалы
Культура
Сами-то местные?
Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Партнерский материал
Совсем опопсели
Кто получил «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
На максималках
Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
Певица Манижа представит Россию на «Евровидении»
Артистку выбрали россияне в эфире Первого канала. С кем она соревновалась?
Все материалы
Интернет и СМИ
Взломавшего Маска, Гейтса и Безоса хакера посадили в тюрьму
Мясников призвал россиян равняться на американцев
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Появилась карта исчезающего наследия России
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
Ургант нашел неожиданное применение лицу Моргенштерна
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Все материалы
Ценности
Бренд отретушировал фото младенца ради лучшей рекламы и разгневал его мать
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Фанаты прозвали Дуа Липу стриптизершей после ее выступления на «Грэмми» в белье
Женщина отказалась от стрижки на 13 лет и показала результат
Неземная нагота
Женщины в клетках, обнаженные марсианки и гимн СССР: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Отличие внешности Анастасии Решетовой на фото и видео вызвало споры в сети
Александра Коллонтай «Она стала самой известной женщиной в стране»
Как советская революционерка влюбляла в себя чиновников и отчаянно боролась за права женщин
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина решил научить друга играть в лотерею и разбогател на 40 миллионов рублей
Диетолог назвала три способа побороть тягу к сладкому
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
200-килограммовый курьер за год сбросил 126 килограммов и дал совет худеющим
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
12-летняя девочка досрочно окончила школу и решила заняться освоением космоса
Дана Линн Додд (Лаванда Доу)Девушка с идеальной улыбкой
Полиция 12 лет не могла раскрыть дело убитой в лесу девушки. В сети сделали это за два месяца
Все материалы
Toyota представила концепт X Prologue
Космические странники: оцените невероятные концепт-кары 60-70-х годов
Эти клиновидные суперкары кажутся слишком футуристичными даже сегодня
BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4
BMW iDrive 8: мультимедиа будущего
Невербальное общение, глубокая персонализация и «облачные» карты
Audi прекращает разработку новых двигателей
Автомобильный квиз №5
Проверьте свои знания в еженедельной автомобильной викторине
Электрокар BMW iX появится в России через год
Все материалы
Дом
«Москва-Сити» останется без апартаментов
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного материала»
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на стене тюрьмы
Россиянину помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы