В Госдуме предложили хоронить россиян через «Госуслуги»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил хоронить россиян через сайт «Госуслуги». Он заявил агентству «Москва», что в России нужно ввести электронное оформление захоронений граждан.

«Нужно, безусловно, сделать процедуру оформления захоронения, а также всех дополнительных услуг исключительно электронными — через сайт "Госуслуг". Тогда это будет все государственное, цены буду фиксированные и понятные, так же, как мы сейчас оформляем многие вещи через "Госуслуги"», — отметил Милонов.

По его словам, должен быть обеспечен «государственный минимум», базовые услуги должны быть бесплатными «за бюджетный счет». Милонов предложил сделать платными только дополнительные услуги, например выбор какого-то специального места и «разные украшения».

«Это последний долг государства перед человеком, пускай и усопшим. Поверьте, очень много людей будут пользоваться дополнительными услугами, но базовые услуги должны быть бесплатными. Всегда нужно гарантировать человеку достойный приход в эту жизнь и достойный уход из этой жизни», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с помощью сайта «Госуслуг», придумав схему получения сведений о банковских картах. Пользователи получают электронное письмо, напоминающее сообщение с сайта. Там мошенники предлагают получателю ввести номер СНИЛС якобы для получения положенных социальных выплат, а затем просят указать номер банковской карты.