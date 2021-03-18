Участника «Евровидения» от Грузии потребовали исключить из конкурса

Участника «Евровидения» от Грузии Торнике Кипиани потребовали исключить из конкурса. Соответствующая петиция появилась на сайте manifest.ge.

Исполнитель опубликовал на своей странице в Facebook несколько постов, в которых в нецензурной форме обратился к людям, которым не понравилась его песня You. Он также выложил фотографию, на которой показывает средний палец.

Авторы петиции отметили, что Кипиани оскорбил людей, раскритиковавших его работу, а также опозорил страну. «Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани», — говорится в обращении.

Ранее на Украине разразился скандал из-за клипа для «Евровидения». Зоозащитников возмутил видео на песню «Шум» группы Go_A, так как в нем была задействована редкая птица, занесенная в Красную книгу. Активисты отметили, что владение этой птицей должно подтверждаться специальными документами.