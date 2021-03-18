Назван легкий способ получить улучшенный номер в отеле

Опытные путешественники рассказали, как сотрудники отелей распределяют номера, и назвали легкий способ получить улучшенный вариант размещения. Авторы поделились своими наблюдениями в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметили туристы, распределение номеров происходит по определенному принципу. Отдыхающих из туристических групп селят в комнаты «похуже», — туда же заселяют и тех, кто бронировал себе номер через сайты-агрегаторы.

Лучшие же варианты достаются постояльцам, бронировавшим жилье на официальном сайте объекта размещения. Специалисты также советуют гостям отелей крупных сетей обязательно пользоваться программами лояльности.

«Достигайте в ней высокого уровня, чтобы получать приятные бонусы — бесплатный завтрак, лучшие номера и прочее», — рекомендуют эксперты.

Тем не менее, авторы напоминают туристам сравнивать цены на разных онлайн-агрегаторах и сайте отеля — помимо стоимости, условия размещения также могут различаться. Однако, по мнению блогеров, более надежным вариантом считается бронь, сделанная на сайте гостиницы.

Ранее в марте сообщалось о повальном решении россиян отдохнуть в трех городах на майские праздники. Так, согласно данным бронирований отелей в период с 1 по 9 мая, большинство путешественников захотели провести каникулы в Ялте, Сочи и Санкт-Петербурге.