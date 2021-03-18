Россиянин от скуки выдумал историю об исчезновении в тайге и озадачил спасателей

В Бурятии житель Хоринскго района со скуки выдумал свое исчезновение в тайге и озадачил спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, передает ИА Regnum.

16 марта россиянин позвонил в экстренную службу и сообщил, что они с приятелем выехали на снегоходе на охоту в соседний Заиграевский район. Две ночи они якобы провели в лесу, после чего друг уехал, а он заблудился. Мужчина также сообщил, что получил травму ноги. Ему на помощь отправили четырех спасателей.

В тайге они встретили охотника, тот сообщил, что за последнюю неделю никого на территории не встречал. Затем спасатели пообщались с местными лесозаготовителями, которые также рассказали, что никого не видели. Всего на поиски мужчины потратили около 10 часов, было обследовано более 60 километров.

Позднее выяснилось, что вызов был ложным. Сотрудники МВД обнаружили звонившего в квартире. Он рассказал, что когда находился у себя дома в селе Верхние Тальцы, ему стало скучно, и он позвонил в экстренные службы. На мужчину составили административный протокол по статье 19.13 КоАП («Заведомо ложный вызов специализированных служб»), материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области двое охотников полгода провели в тайге и выжили. Мужчины не смогли вернуться, так как сначала один из них заболел, а затем уровень воды в реке поднялся — они не могли выбраться ни на снегоходе, ни на лыжах. В месте, где они находились, не было сотовой связи.