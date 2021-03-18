Объяснена загадка исчезновения воды с Марса

Большая часть воды Марса могла остаться в твердых породах планеты. Об этом говорится в опубликованном в журнале Science исследовании.

Ученые пришли к таком выводу, составив на основе данных с марсоходов и космических аппаратов модель Красной планеты. С помощью модели удалось оценить, сколько жидкости на Марсе было на начальном этапе его существования и сколько потерялось со временем. Один из способов оценки количества воды заключается в анализе уровней водорода в его атмосфере и горных породах.

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В исследовании говорится, что каждый атом водорода содержит в своем ядре один протон. Однако некоторые из атомов обладают дополнительным нейтроном, который образует изотоп, известный как дейтерий. Обычно более легкий водород улетучивается из-за низкой гравитации планеты в космос, тогда как более тяжелый дейтерий остается. Сравнивая содержание водорода и дейтерия, ученые смогли оценить, сколько обычного водорода Марс мог бы потерять со временем, и объяснить загадку исчезновения воды.

Оказалось, что в период с 4,1 до 3,7 миллиарда лет назад объем воды на Красной планете уменьшился примерно на 40-95 процентов. При этом значительная или большая часть жидкости — от 30 до 90 процентов — была поглощена минералами в процессе гидратации. «Марс стал сухой и засушливой планетой — такой, какую мы знаем ее сегодня — около трех миллиардов лет назад», — заявила ведущий автор исследования и специалист Калифорнийского технологического института Ева Шеллер (Eva Scheller).

При этом нельзя сказать, что накопившаяся в твердых породах Марса жидкость может быть легко извлечена и использована первыми колонизаторами планеты в их целях. «Им придется нагреть много камней, чтобы получить необходимое количество воды», — подчеркнула Шеллер.

Согласно ранним исследованиям, на Марсе содержалось достаточное количество жидкости, чтобы покрыть всю поверхность планеты океаном глубиной от 100 до 1500 метров. Это примерно половина воды, которая содержится в Атлантическом океане. Ученых интересует данный вопрос, так как обычно наличие воды указывает на существование тех или иных форм жизни.

В ноябре 2020 года специалисты Университета Аризоны рассказали, что большое количество марсианской воды могло оказаться в верхних слоях атмосферы. Затем жидкость испарилась в результате фотолиза.