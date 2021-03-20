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В Госдуме разочаровались из-за слов Меркель о Крыме

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Михаил Шеремет
Михаил Шеремет
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что власти Германии разочаровывают своей позицией по отказу признавать российский статус Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы исходим из того, что Германия является по-настоящему демократическим государством, поэтому позиция их властей по непризнанию демократического выбора крымчан вызывает разочарование», — сказал Шеремет.

По его словам, Крым, являясь исторической частью России, воссоединился семь лет назад так же, как когда-то объединились две части Германии. «Надеемся, что в Германии помнят это и также поддержат крымчан», — заключил депутат.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины и решительно поддерживает территориальную целостность Украины. Она подчеркнула важность того, чтобы Европейский Союз едино и недвусмысленно реагировал на воссоединение Крыма с Россией.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.

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