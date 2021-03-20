Нагиев разрезал брюки на Урганте в эфире шоу

Российский актер Дмитрий Нагиев обрезал брюки телеведущего Ивана Урганта в эфире программы «Вечерний Ургант». Выпуск доступен на YouTube-канале шоу.

Телеведущий обратил внимание на необычный внешний вид гостя. Так, Нагиев пришел на съемки в потертой кожаной куртке, светлой кофте и рваных джинсовых шортах. Его образ дополняли завязанная на поясе клетчатая рубашка и грубые ботинки с выглядывающими белыми носками.

«Тема программы: влияет ли московский реагент на длину джинсов», — пошутил Ургант, а затем поблагодарил артиста за его весенний образ. Затем телеведущий продолжил иронизировать над образом коллеги и сделал комплимент его ногам. Нагиев поделился, что выбирает длину шорт в зависимости от того, в хорошей или плохой спортивной форме находится.

«Есть что-то ненужное? Я тебе с удовольствием сделаю [шорты]», — предложил актер. В ответ Ургант достал из-под стола ножницы и разрешил Нагиеву обрезать костюмные брюки до середины бедер. «Я отвечу, как раввину, режь!» — объявил ведущий шоу.

Спустя три минуты актер закончил резать ткань на ведущем, и Ургант показал зрителям результат работы Нагиева. Зрители встретили его образ аплодисментами.

Нагиев исполнил главную роль в детективном сериале «Чикатило». «У меня были сомнения, даже метания, потому что для актеров есть опорные вещи в роли, а вот здесь не на что опереться. Чикатило — откровенная мразь. На съемках этого сериала мне было страшно и отвратительно. Я взялся за эту роль рискнуть», — поделился он.