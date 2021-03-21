В Майами-Бич объявили режим чрезвычайного положения из-за наплыва туристов

Власти американского курортного города Майами-Бич в штате Флорида были вынуждены объявить режим чрезвычайного положения из-за наплыва туристов, которые решили провести отпуск на берегу моря во время пандемии коронавируса. Сообщение об этом появилось на сайте местного правительства.

Глава городской администрации Дэна Гелбер в обращении к жителям уже сравнил ситуацию с фитилем, который может разгореться в любое время. Он распорядился ввести чрезвычайные меры санитарной безопасности, в том числе, усилить наряды полиции для борьбы с нарушителями масочного режима и социальной дистанции.

Кроме того, чтобы сократить туристический поток и снизить темпы распространения коронавируса, в городе был объявлен комендантский час и закрыты на въезд с 21:00 по 6:00 ведущие в него автомагистрали. Всем отдыхающим запретили посещать пляжи и любые массовые мероприятия.

Ранее вечеринка на пляже в Майами-Бич закончилась столкновениями с полицией. Отдыхающие не соблюдали карантинные меры и провоцировали правоохранителей на конфликт, полицейским пришлось применить перцовые баллончики и арестовать около 120 человек.

По последним данным, во Флориде коронавирусом с начала пандемии заразились более 2 миллионов человек, жертвами инфекции стали свыше 30 тысяч пациентов.