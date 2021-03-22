Мужчина перестал бояться носить женскую одежду и прославился в сети

Британец начал носить традиционно женскую одежду, поделился снимками своих образов в сети и прославился. Соответствующую историю публикует Daily Mail.

Житель Бирмингема Коннор Киани (Connor Keaney) рассказал журналистам, что в подростковом возрасте скрывал от окружающих свою любовь к платьям, юбкам и туфлям на каблуках. Однако по мере взросления он перестал обращать внимание на мнение окружающих и принялся покупать женские вещи.

«Если я хорошо выгляжу в какой-то одежде — я ее надену. Это не является проблемой для меня, потому что это всего лишь вещи, куски ткани, — пояснил Киани. — В таких нарядах я чувствую себя более уверенно».

Мужчина составляет модные образы из платьев и юбок как масс-маркетовых, так и люксовых брендов. Отмечается, что он часто приобретает вещи и в секонд-хендах. Британец регулярно делится своими находками в Facebook: так, например, один из его постов набрал больше четырех тысяч лайков.

Материалы по теме Грубая красота Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать «Началось это со школьных КВН» Зачем мужчины перевоплощаются в женщин и как они зарабатывают этим на жизнь

По словам Киани, пользователи соцсети и люди на улицах часто спрашивают его, где он купил ту или иную одежду. «Порой я не могу ответить, потому что скупаю дешевые вещи в секонд-хендах, и обычно на них нет этикеток», — рассказал он.

Кроме того, герой материала отмечает, что певец Гарри Стайлз, который попал на обложку журнала Vogue в сарафане, вдохновил его чаще появляться на публике с макияжем. Таким образом, по словам Киани, он борется с гендерными шаблонами.

«В последнее время мы все чаще видим таких звезд, как Гарри Стайлс. Он натурал, который просто носит все, что захочет. Это вдохновляет меня», — заключил житель Бирмингема.

В декабре 2020 года фанат каблуков и платьев нашел объяснение мужественности женской одежды. По мнению Марка Брайана (Mark Bryan), который часто публикует фото в мини-юбках и туфлях на шпильках, мужественность не определяется выбором вещей.