Премьер-министр Украины оценил потери от запуска «Северного потока-2»

Запуск газопровода «Северный поток-2» может создать экономические предпосылки для продолжения финансирования «российской агрессии», заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщает УНИАН.

Он оценил потери от запуска «Северного потока-2» в несколько миллиардов евро годового дохода. Основной проблемой, однако, Шмыгаль назвал нарушение энергетической безопасности Европейского союза (ЕС) и создание экономических предпосылок для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей в отношении Украины. «Поэтому Украина поддерживает санкционную политику против запуска газопровода», — сказал Шмыгаль.

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По его словам, позиция правительства относительно «Северного потока-2» остается неизменной, поскольку это «политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности». Потому что украинская газотранспортная система (ГТС), подчеркнул Шмыгаль, готова транспортировать более 140 миллиардов кубометров газа в год.

«Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно — это самая дешевая цена за транзит. Кроме того, Украина всегда была надежным транзитером», — сказал премьер-министр.

19 марта президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Верховной Раде Украины заявил, что частные инвестиции позволили его стране бороться с угрозой новых энергетических проектов России, в том числе «Северного потока-2». Он поприветствовал желание Украины идти по такому пути. «С точки зрения Литвы каждой стране нашего региона, которая хочет уменьшить влияние Российский Федерации, нужно укреплять энергетическую независимость», — сказал Науседа.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация США во главе президентом Джо Байденом задумала дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2». Телеканал CNN также сообщил, что новые санкции против России, вероятно, введут уже на следующей неделе. Поводом для них станет доклад американской разведки о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.