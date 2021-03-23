Лукашенко объявил о намерении «скоро стать пенсионером»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями Минского производственного кожевенного объединения заверил, что в стране более не будут приниматься новые решения по увеличению пенсионного возраста и объявил о своей готовности вскоре выйти на пенсию, пишет БЕЛТА.

«Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду?» — сказал Лукашенко. Он отметил, что в противном случае ему будет «тяжело взбираться на самолет» и не падать на ступеньках.

По словам политика, у государства нет возможности установить низкий пенсионный возраст, однако выше 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин он повышаться не будет. Он подчеркнул, что мог бы распорядиться отправлять людей на пенсию и в 50 лет, но в таком случае расходы по обеспечению родителей лягут на молодежь.

«Ни одна мать, ни один отец никогда не скажут: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю 3-5 лет», — добавил президент.

Ранее Лукашенко призвал белорусов набраться терпения и пообещал, что после его ухода у страны будут и другие президенты. Он заявил, что сейчас граждане республики живут «не хуже других», а мир вокруг них «ошалел», так как люди «потеряли ориентацию».