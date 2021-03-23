Обезглавившую ребенка няню вышлют из России

Обезглавившую четырехлетнюю девочку в Москве няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову вышлют из России после окончания принудительного лечения в психиатрической клинике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Как сообщили в ведомстве, МВД приняло решение о «нежелательности пребывания» Бобокуловой на территории России. После окончания лечения она будет депортирована за пределы страны.

В ноябре 2016 года Хорошевский суд Москвы принял решение о направлении Бобокуловой на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Женщина обвинялась в убийстве малолетнего ребенка.

В феврале 2016 года Бобокулову задержали в Москве у станции метро «Октябрьское Поле». В руках у нее была голова ребенка. По словам очевидцев, убийца кричала «Аллах акбар!» и угрожала устроить самоподрыв.

Женщина работала няней в семье, проживающей на улице Народного Ополчения. Предположительно, Бобокулова дождалась, когда родители со старшим ребенком уйдут из дома, убила девочку, подожгла квартиру и вышла на улицу. После того как пожар потушили, было обнаружено тело ребенка.