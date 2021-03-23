Стало известно об одном выжившем после инцидента с Ту-22М3 под Калугой

Один из членов экипажа российского дальнего бомбардировщика Ту-22М3 выжил после инцидента с самолетом, который произошел во вторник, 23 марта, под Калугой. Об этом стало известно ТАСС.

По данным источника агентства, выживший пилот был доставлен в лазарет санчасти в Шайковке.

Ранее сообщалось, что трое из четырех летчиков, находившихся на борту бомбардировщика, погибли.

Об инциденте с Ту-22М3 на аэродроме Шайковка стало известно ранее 23 марта. Изначально источники сообщили, что самолет разбился или совершил аварийную посадку. Позже появилась информация о том, что нештатная ситуация произошла на земле — у бомбардировщика сработали катапульты.