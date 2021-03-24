Белорусский телеканал рассказал о завербованном Украиной «кроте» в МВД

Белорусский телеканал «Беларусь 1» рассказал о «кроте», который работал главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД страны и, вероятно, был завербован Украиной. Подробности сообщаются в фильме «BYPOLицай. Мандат на предательство», опубликованном на сайте телеканала.

По информации канала, бывшего сотрудника зовут Станислав Лупоносов. Как рассказал начальник управления МВД Андрей Паршин, Лупоносов занимался целенаправленной шпионской деятельностью. «Такое впечатление, что и координатор у него был по этому вопросу», — отметил он.

По словам Паршина, бывший сотрудник собирал информацию, ни в коем случае не проявляя себя. Исходя из баз данных управления, Лупоносов имел доступ в том числе и к служебной информации. «У нас есть определенные основания так говорить, выложена была именно бывшим сотрудником Лупоносовым», — подчеркнул начальник ГУБОПиК МВД. Когда мужчина понял, что его вычислили, то сбежал на Украину.

«Работает фейковая фабрика, в информацию вносятся определенные изменения — мы можем увидеть грандиозные заговоры и обманы, которые будут преподноситься как якобы добытые сведения», — заключил Паршин.