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Меркель извинилась и отменила карантин через сутки после введения

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Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель извинилась перед гражданами за введение карантина на пасхальные праздники и отменила его через сутки после введения. Слова немецкого лидера приводит Deutsche Welle.

В ходе пресс-конференции Меркель рассказала, что объявление о введении карантина на пасхальные праздники было продиктовано «благими намерениями» — стремлением замедлить распространение третьей волны коронавируса. «Тем не менее это была ошибка <...> ее нужно исправить, желательно вовремя», — признала политик.

Накануне Меркель сообщила о продлении в стране карантина до 18 апреля. Режим изоляции планировалось особо усилить в пасхальный период — с 1 по 5 апреля. Сообщалось, что религиозные собрания на Пасху пройдут в режиме онлайн.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Она считает, что уже можно видеть формирование третьей волны в странах сообщества.

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