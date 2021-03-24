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Массовая драка российских вахтовиков из-за места в столовой попала на видео

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Около сотни рабочих объекта НОВАТЭКа в поселке Белокаменка Мурманской области подрались из-за места в столовой. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Baza».

На кадрах видно, как разъяренная толпа рабочих начинает массовую драку. По информации «Baza», конфликт возник в столовой из-за того, что кто-то занял чужое место. В результате восемь человек получили легкие травмы.

Сейчас полиция занимается поисками зачинщиков конфликта.

Ранее на видео попала драка рабочих на строительной площадке на юге Москвы. На кадрах запечатлено, как несколько десятков человек сначала бегут по тротуару толпой, а затем расходятся в разные стороны. Что именно происходит, понять сложно. Участники конфликта использовали в драке кирпичи со стройки.

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