ВСУ провели учения со «Смерчем» у границ Крыма

Украинские военные провели учения у границы с Крымом, в ходе которых привлекли реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом в среду, 24 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником», — уточнили в ВСУ.

Как рассказал командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, в ходе учений военные отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений, в том числе с использованием «Смерчей». Кроме того, проводилось распознавание воздушных объектов условного противника и мониторинг воздушной обстановки.

Наев анонсировал военные учения у границ Крыма в феврале. Тогда он отмечал, что их целью станет совершенствование способности украинских десантников реагировать на опасность как с воздуха, так и с морского побережья.