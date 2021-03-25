В Армении за шпионаж начнут сажать на пожизненный срок

Парламент Армении одобрил законопроект о возможности сажать в тюрьму на пожизненный срок виновных в шпионаже или государственной измене, пишет «Sputnik Армения».

Инициатива была предложена фракцией «Процветающая Армения», 25 марта депутаты утвердили ее во втором и окончательном чтении. Они посчитали, что действующее законодательство слишком мягко относится к преступникам, посягающим на национальную безопасность страны.

Согласно нынешним положениям Уголовного кодекса республики, виновный в шпионаже может быть осужден на срок от восьми до 15 лет, в госизмене — от 10 до 15 лет. После вступления нового закона в силу осужденных за шпионаж будут сажать на срок от 12 до 20 лет или пожизненно, а уличенным в госизмене будет грозить 15-20 лет тюрьмы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 20 июня. В свою очередь, оппозиция обвинила его в затягивании организации голосования. Она также не согласилась с намерениями властей провести выборы по пропорциональной системе и потребовала заменить ее на рейтинговую.