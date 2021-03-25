Путин высказался о фильмах с «оголтелыми нквдшниками»

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент существует мода на фильмы с «оголтелыми нквдшниками». Об этом он заявил в ходе встречи с работниками культуры, видео появилось в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На видеосвязь с президентом вышел режиссер, продюсер и генеральный директор ООО «Студия Военфильм» Игорь Угольников, который пожаловался на то, что фильмы, подобные «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука или «Летят журавли» Михаила Калатозова, не могут пробиться к зрителям. «Кинопром обесценил и практически уничтожил кинематографию. Дети нам не верят, потому что мы сами им демонстрируем фильмы о войне, в которых нквдшники гонят солдат в атаку», — заявил режиссер.

Президент согласился с этим утверждением. «По поводу моды на оголтелых нквдшников — мода такая! У нас на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других фильмов на этих конкурсах от России просто не принимают. Автор знает заранее, что может проскочить, на это и делается упор», — объяснил Путин. Он также похвалил фильм «Подольские курсанты», продюсером которого выступил Угольников.

В 2016 году глава государства признался, что любит патриотические фильмы и картины, снятые по классическим сюжетам. Он назвал шедевром ленту «Война и мир» Сергея Бондарчука и отметил, что иностранные кинематографисты довольно часто обращаются к классическим русским сюжетам, приведя в пример британский сериал «Война и мир».