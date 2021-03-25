Олимпийского чемпиона по прыжкам с трамплина ввели в кому после падения

Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Даньел-Андре Танде неудачно приземлился во время соревнований на Кубке мира в Словении. Об этом сообщает Nettavisen.

27-летний спортсмен потерял равновесие, находясь в прыжке на высоте около 100 метров. После падения он потерял сознание. Спортсмену потребовалась искусственная вентиляция легких.

В данный момент он находится в больнице Любляны в стабильном состоянии. При падении Танде сломал ключицу, также врачи обнаружили повреждение легких. Норвежец был введен в кому — ожидается, что в таком состоянии он пробудет до пятницы. Медики намерены полностью обследовать пострадавшего.

Танде — олимпийский чемпион Пхенчхана. Также на его счету серебро на чемпионате мира в 2017 году.