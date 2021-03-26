Раскрыты подробности гибели основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сына музыканта.

Трагедия произошла в четверг, 25 марта в районе подмосковного поселка Николина Гора. По словам родственников, мужчина любил кататься на лыжах по замерзшей Москве-реке. Утром того дня музыкант в компании племянника совершил длительную прогулку по любимому маршруту. Однако, вернувшись домой, рокер решил, что хочет еще прогуляться. Он взял с собой пса — золотистого ретривера. Липницкий доехал на автомобиле до парковки одного из пляжей, откуда с собакой пошел по льду.

«Мне позвонила знакомая, проживающая в нашем же поселке, и сказала, что только что на ее глазах на противоположном берегу тонул какой-то мужчина», — вспоминает сын Липницкого. Он незамедлительно позвонил спасателям. Позже мужчина поехал к пляжу, там стояла припаркованная машина отца. На месте трагедии к тому моменту работали сотрудники полиции, рядом также находились медики.

«По описанию знакомой стало понятно, что это точно отец», — сказал Липницкий-младший. Предполагается, что рокер случайно оказался в воде, так как не заметил, что лед на том участке реки уже сошел.

На данный момент тело музыканта не найдено. Собаку также не удалось обнаружить. Поисковые работы продолжаются.

В пятницу, 26 марта стало известно о гибели музыканта, основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Ему было 68 лет.