В России создали аппарат жидкостной вентиляции легких

В России создали аппарат для жидкостной вентиляции легких, который может быть использован для терапии больных коронавирусом, заявил генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев, передает ТАСС.

Сейчас, по его словам, идет доработка экспериментального образца аппарата, после чего ученые приступят к клиническим исследованиям метода жидкостного дыхания.

Директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова академик РАН Геннадий Сухих отметил, что жидкостное дыхание может быть использовано для лечения респираторного дистресс-синдрома, вызванного острым поражением легких, например, при COVID-19.

Также жидкостное дыхание может быть использовано у новорожденных при пороках развития, таких как тяжелые формы бронхолегочной дисплазии. Оно позволяет обеспечить поступление кислорода в организм, когда уже не эффективна искусственная вентиляция легких, а также увеличить время для оказания помощи пациенту.

Жидкостная вентиляция легких — дыхание при помощи хорошо растворяющей кислород жидкости.