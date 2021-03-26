Установлены причастные к изнасилованию россиянки на треш-стриме

Представители Следственного комитета (СК) России сообщили, что начали проверку по факту изнасилования россиянки во время трэш-стрима в Ярославле. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что сотрудникам удалось раскрыть детали преступления: следователи смогли установить личности всех подозреваемых, причастных к преступлению. По данным СК, все они оказались совершеннолетними.

В конце марта 30-летняя россиянка Наталья сообщила в полицию о насилии во время треш-стрима в ее квартире. Пострадавшая рассказала, что ночью 25 марта употребляла алкоголь у себя дома с тремя друзьями.

По словам потерпевшей, приятели подсыпали ей в алкоголь неизвестное вещество, из-за которого она отключилась, изнасиловали ее и разгромили квартиру в прямом эфире, собирая пожертвования со зрителей. Придя в себя, она обнаружила пропажу 12 тысяч рублей.