Телеведущая пожаловалась на редкий симптом коронавируса

Шотландская телеведущая Энни Макгуайр (Annie McGuire) сообщила, что заразилась COVID-19 через 13 дней после вакцинации. Журналистка пожаловалась, что у нее обнаружили редкий симптом коронавируса, пишет Daily Record.

Макгуайр отметила, что из-за болезни у нее появились проблемы с языком: он отек и побелел, а также начал болеть. Из-за этого женщине стало трудно разговаривать. Врачи сказали, что у нее «ковидный язык» — редкий симптом, на который жалуется небольшая часть заразившихся людей.

Телеведущая предполагает, что подхватила болезнь от своего сына: до этого в его детском саду зафиксировали несколько случаев заражения вирусом. Ее муж тоже подхватил COVID-19. Однако Макгуайр отметила, что никогда не слышала о «ковидном языке» до обращения к медикам.

Ранее российская телеведущая Елена Летучая рассказала, как на нее повлиял перенесенный COVID-19. Она болела около месяца, а затем еще неделю сидела дома, чтобы никого не заразить. Ведущая призналась, что до сих пор восстанавливается.