В России выявили 8885 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 8885 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, случаи инфицирования были зафиксированы в 85 регионах страны. Больше всего зараженных обнаружили в Москве (1551), Санкт-Петербурге (749) и Московской области (586), меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах, Магаданской области, Еврейской автономной области и Туве (по два человека в каждом регионе).

За прошедший день было зафиксированы 387 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, при этом 10 337 человек полностью выздоровели.

За весь период пандемии в России было выявлено 4 510 744 случая заражения. Из общего числа инфицированных 97 404 человека умерли, выздоровели 4 130 498 человек.

Ранее 27 марта замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что Россия проходит фазу стабилизации эпидемической ситуации с тенденцией к снижению. В то же время специалист допустил, что в начале весны все еще возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19, так как коронавирус приобретает черты сезонной инфекции.