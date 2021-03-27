Мир
 
Последние новости
Спасатели нашли тело утонувшего в реке основателя группы «Звуки Му»
Задержанного ФСБ бойца ОМОН отправили на зону за килограмм наркотиков
В Госдуме отреагировали на предложение присвоить Тутберидзе звание героя России
Актера из «Улиц разбитых фонарей» экстренно госпитализировали
Певец Шура признался в любви к творчеству Моргенштерна
В столице Египта рухнул десятиэтажный жилой дом
Заблокировавшее Суэцкий канал судно немного сдвинулось
22-летний футболист отказался от секса ради спорта
Названы наименее востребованные в России вакансии
Новости партнеров
Прослушать новость

Польша начала наказывать суда за участие в строительстве «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Польские власти начали наказывать суда, которые, по их мнению, участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Заместитель министра морского хозяйства Польши Гжегож Витковский отметил, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии. Об этом сообщает польское издание BiznesAlert.

Власти решили ввести санкции против двух судов Krebs Geo и Krebs Jet, которые зарегистрированы в Морской палате города Гданьска. Их регистрацию начали снимать с флага Польши. Замминистра объяснил решение тем, что страна не желает иметь никакого отношения к названным объектам.

«Нас не интересует, что они перевозят и чем занимаются до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. Эти два судна в последнее время активизировали свою работу над проектом "Северный поток-2". С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки», — заявил Витковский.

Ранее в марте посол Польши в Берлине Анджей Пшилембски рассказал об обеспокоенности Варшавы из-за строительства «Северного потока-2». Польская сторона посчитала, что газопровод может позволить России модернизировать армию на деньги, которые «предоставляет» Европа. Пшилембски призвал Германию ослабить Москву и заявил о готовности бороться с Россией в случае необходимости.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dwa statki pływające pod polską banderą mogą zostać objęte sankcjami wobec Nord Stream 2
«Газпром» запутался со степенью готовности «Северного потока-2»
США заявили о возражениях по поводу «Северного потока-2»
Госсекретарь США призвал остановить строительство «Северного потока-2»