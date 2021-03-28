Бывший военный атташе США в Афинах объявил Грецию «нищей» и вызвал скандал

Бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм спровоцировал скандал, объявив Грецию нищей в Twitter. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 28 марта.

Палм принял участие в обсуждении в соцсетях закупки Грецией фрегатов для флота страны. Один из пользователей Twitter опубликовал снимки разных военно-морских судов с подписью «Что я хотел» и «Что мне дадут». Палм прокомментировал твит пословицей «Нищим выбирать не приходится», чем вызвал гневную реакцию греческих интернет-пользователей.

Позже Палм удалил свое сообщение и принес за него извинения. Он объяснил, что «не продумал» свой комментарий, и признал, что тот был оскорбительным.

Отмечается, что в сентябре 2020 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о планах Афин приобрести четыре новейших многоцелевых фрегата. Среди основных претендентов назывались американские и французские военно-морские судна.