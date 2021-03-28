Депутат предложил ужесточить наказание за оскорбление президента

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым усилить наказание за оскорбление президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жестче защищать главу государства от непозволительных нападок и оскорблений», — заявил депутат. Он напомнил, что в Дании наказание за оскорбление представителей власти составляет от трех до четырех лет лишения свободы, а во Франции за подобное правонарушение наказывается штрафом в размере до 45 тысяч евро.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News допустил резкое высказывание в адрес российского лидера. После этого Путин пожелал своему американскому коллеге здоровья и сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. Однако 22 марта американская сторона официально отклонила предложение главы России.