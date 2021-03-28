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Песчаная буря накрыла Пекин второй раз за месяц

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Столицу Китая Пекин второй раз за месяц накрыла песчаная буря. Видео публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, что город как будто приобрел оранжевый оттенок, загрязнение достигло опасного для здоровья уровня. На улицах Пекина тем не менее заметны прохожие. Судя по всему, они не последовали просьбе властей не выходить из дома.

В метеорологическом бюро предупредили о «желтом» уровне опасности. Прогнозируется, что буря коснется не только Пекина, но и регионов на севере и северо-западе страны, пишет РИА Новости. Спад активности атмосферного явления прогнозируется к вечеру воскресенья, 28 марта.

15 марта столицу Китая уже накрывала буря, тогда она стала самой сильной за последние 10 лет.

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