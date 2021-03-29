Россия
 
Последние новости
Гигантский контейнеровоз вновь встал поперек Суэцкого канала
Крупный бизнесмен совершил самоубийство в московском метро 
Раскрыты детали дела осужденного в России за шпионаж украинского экс-футболиста
Названы главные Android-смартфоны десятилетия
Мать нарастила ногти младенцу ради рекламы и была обругана в сети
Доктор Комаровский назвал главные правила лечения насморка
Однокурсницы Ельцина рассказали о его преображении после отставки
Основатель группы Alabama Shakes арестован за пытку ребенка
Украинские военные проведут масштабные учения в Донбассе
В России выплачивать пособия предложили всем
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский предложил построить канал из Персидского залива в Каспийское море

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить канал из Персидского залива в Каспийское море. Инициативу, озвученную в своем аккаунте в Twitter, политик объяснил ненадежностью Суэцкого канала.

«Очередная блокировка Суэцкого канала доказывает его ненадежность. Поэтому было бы лучше вместе с Ираном построить канал из Персидского залива в Каспийское море. Сухогрузы принимать в Астрахани, а дальше по железной дороге везти товары в Европу», — написал он.

Ранее в понедельник президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала, который был заблокирован огромным судном-контейнеровозом.

По последним данным, очереди на проход канала ожидают более 450 судов.

Судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров, 23 марта. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Как пишет издание Bloomberg, ущерб мировой экономике из-за инцидента в транспортной артерии составил 9,6 миллиарда долларов в день.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оценены потери мировой экономики от блокировки Суэцкого канала
Президент Египта объявил о разблокировке Суэцкого канала
Застрявшее в Суэцком канале судно попытаются переместить ночью во время прилива