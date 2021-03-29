Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить канал из Персидского залива в Каспийское море. Инициативу, озвученную в своем аккаунте в Twitter, политик объяснил ненадежностью Суэцкого канала.

«Очередная блокировка Суэцкого канала доказывает его ненадежность. Поэтому было бы лучше вместе с Ираном построить канал из Персидского залива в Каспийское море. Сухогрузы принимать в Астрахани, а дальше по железной дороге везти товары в Европу», — написал он.

Ранее в понедельник президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала, который был заблокирован огромным судном-контейнеровозом.

По последним данным, очереди на проход канала ожидают более 450 судов.

Судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров, 23 марта. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Как пишет издание Bloomberg, ущерб мировой экономике из-за инцидента в транспортной артерии составил 9,6 миллиарда долларов в день.