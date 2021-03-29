Врач назвал убивающие кишечник продукты

Продукты с высоким содержанием сахара и жиров создают большую нагрузку на кишечник и способствуют распространению в нем вредных бактерий, убивающих этот орган. Вредные для здоровья продукты назвал немецкий врач Томас Фрилинг в статье для издания Focus.

По словам специалиста, стоит избегать еды с повышенным содержанием сахара, потому что она приводит к размножению в кишечнике вредных бактерий, подавляющих микрофлору. Из-за этого орган пищеварения становится более подвержен различным заболеваниям.

Эксперт также посоветовал снизить употребление колбасных продуктов и красного мяса. Он пояснил, что сильно переработанные изделия могут привести к возникновению рака. Убивают кишечник также майонез, маргарин и сало. Эти продукты тяжело перевариваются и создают большую нагрузку на организм, добавил Фрилинг.

Для поддержания здоровья кишечника врач призвал придерживаться средиземноморской диеты, так как она богата клетчаткой. Кроме того, он порекомендовал добавить в рацион больше бобовых.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что манго может защитить от старения. По ее словам, этот фрукт благотворно влияет на микрофлору ЖКТ, так как в его составе имеются витамин С, провитамин А, калий и клетчатка.