Психолог объяснила переедание непониманием себя

Психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Мария Демура заявила, что привычка к перееданию формируется из-за непонимания собственных эмоций и чувств. Об этом она рассказала в интервью с телеканалом «Звезда».

«Нас не учат обращать внимание на тело, на чувства. С человеком что-то происходит непонятное, и ему это напряжение нужно снять. И эмоциональное переедание — это в первую очередь снятие такого эмоционального напряжения», — пояснила специалист.

По ее словам, чаще всего человек переедает, когда не понимает своих эмоций: ему скучно, одиноко или он злится. И такие негативные эмоции легче всего снять едой, отметила Демура. Во время пищеварения расслабляются все системы, кроме желудка и кишечника, это обусловлено работой гормона, противоположного гормону стресса.

Чтобы побороть подобную проблему, мало вести дневник питания, считает эксперт. По ее мнению, если человек не справляется с перееданием, стоит посетить психотерапевта. Ведь когда человек не слышит собственное тело, еда начинает занимать все большую часть его жизни, становясь привычным успокоительным средством.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков посоветовал есть отруби, чтобы избежать переедания. По его словам, горсть отрубей, разведенная водой, создаст чувство насыщения.