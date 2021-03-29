В российском городе «закошмарили» дачников

Владельцы дач в одном из поселков недалеко от города Самары пожаловались на председателей товарищества «Строитель», которые не подключили новый трансформатор. По словам жителей, ответственные за установку «закошмарили» россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Жители рассказали, что проблемы с электроснабжением поселка начались в 2015 году, когда председателем товарищества стала Оксана Шик. Рядом с дачами решили установить трансформатор и провести электрификацию массива. Однако женщина оформила объект в свою собственность и начала собирать с собственников за столбы, провода и подключение системы, удвоив членские взносы до десяти тысяч рублей. Председатель запугивала дачников, отключая у них свет.

В итоге Шик осудили по статье 159 УК России («Мошенничество»). В 2017 году должность председателя занял на тот момент ее супруг Олег Петренко. Тогда владельцы участков узнали, что собранные средства Шик не передала энергосбытовой компании «Самараэнерго», из-за чего жители задолжали за услуги 1,2 миллиона рублей. В итоге они решили отказаться от подобного правления и обратились в правоохранительные органы. Однако дачникам не смогли помочь из-за отсутствия у них членских книжек.

В июле 2020 года из товарищества «Сибирский садовод-2» недалеко от Омска начали массово сбегать дачники. Владельцы участков пожаловались на отсутствие воды и стали опасаться гибели урожая из-за засухи. Жители оказались вынуждены «возвращаться в душные квартиры». Тогда местная администрация не предприняла никаких действий для решения вопроса.

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