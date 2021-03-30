Кадыров рассказал Израилю о несуществующих чеченских террористах

Все боевики на территории Чечни были уничтожены, и в настоящее время террористические угрозы для региона не актуальны. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале во вторник, 30 марта.

Поводом для подобного заявления стало включение Советом безопасности Израиля Чечни в список регионов, где сохраняется высокая террористическая угроза для израильтян и которые гражданам страны рекомендуется не посещать. По словам Кадырова, подобные опасения израильских властей не имеют ничего общего с реальной действительностью.

«Хотелось бы рекомендовать Совету безопасности Израиля не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами. Эти термины, как и сама террористическая угроза, в Чеченской Республике давно не актуальны. Боевиков мы уничтожили», — написал глава региона.

Он напомнил, что Чечня регулярно попадает в данный список, составляемый Совбезом Израиля. «Более того, я подозреваю, что он составляется под чью-то дудку», — допустил Кадыров.

Он также добавил, что готов пригласить экспертов, участвовавших в составлении списка потенциально опасных для израильтян регионов, в Чечню, чтобы они смогли на месте оценить обстановку в республике.

Ранее в марте Кадыров предложил приехать в Грозный президенту США Джо Байдену. Он отметил, что готов принять американского лидера в Чечне и оказать ему помощь в лечении недуга, перед которым «американская медицина бессильна». «Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память», — заявлял глава региона.