Миллиардеры устроили панику из-за маленького пожара в люксовом отеле и сбежали

Постояльцы люксового отеля в Майами устроили панику из-за маленького пожара и сбежали из гостиницы. Об этом пишет Page Six.

В пятницу, 26 марта, в популярном среди миллиардеров объекте размещения в Майами из-за короткого замыкания сработала система пожаротушения здания. Спринклеры и сигнализация так напугали гостей курорта, что они решили спасаться бегством.

Так, издание сообщает о нескольких знаменитостях, которые были замечены выбегающими из отеля. По наблюдениям очевидцев, некоторые из них спасали своих собак, а одна из девушек, не успев одеться, покинула свой номер в красном бикини.

Представитель администрации Майами-Бич заявил, что возгорание было быстро устранено, эвакуация людей из здания не проводилась. «Сработали спринклеры, но пожарные быстро приехали на место происшествия и отключили их», — добавил он.

Ранее в марте сообщалось о пожаре на круизном лайнере у берегов Греции. Произошедшее попало на видео. Как отмечалось, на борту присутствовали только члены экипажа. Причины произошедшего не уточнялись.