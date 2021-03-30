Российскому журналисту сожгли автомобиль

Неизвестные сожгли автомобиль российского спортивного журналиста Дмитрия Егорова. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Mercedes Егорова был припаркован во дворе дома в Одинцовском районе Московской области. Машину подожгли около двух часов ночи. По словам журналиста, его автомобиль не был застрахован.

«Вот не надо экономить на КАСКО, как я. Это во-первых. Во-вторых, это, конечно, печально и шок, но прорвемся!» — прокомментировал новость Егоров на своей странице в Instagram.

Позже журналист опубликовал ролик с одной из камер наблюдения, на котором видно, как неизвестный человек подошел к автомобилю и наклонился, а примерно через 15 секунд после этого произошла вспышка и Mercedes загорелся. По словам Егорова, позже пламя перекинулось и на три соседние машины.

Журналист написал, что у него нет предположений, кто мог поджечь его машину: прямых угроз не поступало, но «было несколько совпадений». Егоров добавил, что всегда честно писал про российский футбол.