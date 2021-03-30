Чеченских школьников вместе с родителями публично отчитали за токсикоманию

В Чечне полиция публично отчитала школьников и их родителей из-за токсикомании. Соответствующий видеосюжет был опубликован в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».

Известно, что группа подростков 14-15 лет использовала так называемую краску-«серебрянку», которую заранее приобретала в хозяйственных магазинах.

Сотрудники правоохранительных органов провели с несовершеннолетними профилактическую беседу и предупредили их родственников о том, что они несут ответственность за поступки детей. Также на мероприятие были приглашены богословы — они объяснили недопустимость подобного поведения с точки зрения религии.

«Ты пожалел, что в такое неловкое положение поставил родителей?» — поинтересовался автор репортажа у одного из юношей. В ответ тот заметил: «Очень».

Во встрече приняли участие и владельцы магазинов, в которых подростки покупали краску — по информации телеканала, они не подозревали, для чего дети ее приобретали. В отношении школьников будут предприняты меры по постановке их на профилактические учет, а на родителей составят административные протоколы.

В эфире чеченского телевидения жители и гости республики часто публично извиняются за неподобающее поведение или критику в адрес властей региона. С ними также проводят разъяснительные беседы. Так, в июне прошлого года сообщалось, что мать умершей чеченки Мадины Умаевой Хутмат Давлетмирзаева извинилась перед главой республики Рамзаном Кадыровым за версию о смерти дочери от домашнего насилия.