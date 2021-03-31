Врач назвал способ определить болезнь по цвету налета на языке

Определить некоторые болезни можно по цвету налета на языке — он бывает белый, желтый и черный. Такой способ назвал гастроэнтеролог Никита Харлов в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, чаще всего у людей появляется налет белого цвета, который может свидетельствовать о хроническом гастрите или грибковой инфекции. В некоторых случаях белый налет также может быть следствием приема препаратов.

Также распространен желтый налет. Он появляется у людей, которые страдают от доброса желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок. Если помимо налета по центру языка есть крупная расщелина, то, скорее всего, это является симптомом панкреатита.

Налет черного цвета как правило связан с инфицированием кишечника черной плесенью.

Ранее врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что рак ротовой полости можно определить по трем неочевидным признакам. Среди таких симптомов он выделил покалывание в области неба, онемение в области верхней или нижней губы и появление определенных болей. Такие ощущения возникают на поздних стадиях онкологического заболевания и связаны с прорастанием опухоли в нервы и сосудистые пучки.