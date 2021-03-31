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Роналдо попросил прощения у матерей своих фанатов за ужасную стрижку

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Роналдо
Роналдо
Фото: Amy Sancetta / AP Photo

Бразильский футболист Роналдо (Ronaldo Nazario de Lima) попросил прощения у матерей своих фанатов за свою «ужасную» стрижку 2002 года. Об этом он рассказал Sports Illustrated.

Перед полуфиналом победного для Бразилии чемпионата мира 2002 года Зубастик появился на стадионе остриженным налысо, за исключением челки. После этого такая стрижка стала популярной во всем мире. «Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали такие же стрижки», — сказал он.

Спортсмен объяснил, что за тем изменением внешности стояла определенная цель: отвлечь внимание от повреждения ноги, полученного им накануне полуфинала. «Я увидел своих товарищей по команде и спросил: вам нравится? Они сказали: нет, это ужасно! Сбрей! Но журналисты увидели мою стрижку и не обратили взор на травму».

Карьеру футболиста Роналдо закончил в 2011 году. С тех пор он занимается маркетингом и рекламой (доход бывшего футболиста от контрактов с различными фирмами достигает 15 миллионов долларов в год). Кроме того, Роналдо владеет сетью фитнес-клубов, клиникой для спортсменов, популярным ночным клубом и недвижимостью, в том числе зданием университета Рио-де-Жанейро.

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