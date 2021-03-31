Ведущий Первого канала обратился к упавшей в прямом эфире коллеге

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин в прямом эфире передачи высказался в поддержку коллеги по ток-шоу Екатерины Стриженовой, сломавшей руку из-за падения во время съемок. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

В конце выпуска от 30 марта он сначала сообщил о последних событиях, а затем повернулся в камеру и обратился к Стриженовой. «Закончить я хочу про другое. Не про международную политику, а про человеческое. Катенька, дорогая, я не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела», — начал свою речь Шейнин.

Глядя в камеру ведущий пожелал коллеге здоровья и успешного восстановления после перелома. «Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим», — добавил он в завершение.

Ранее Стриженова рассказала, что ее прооперировали после падения. По ее словам, основной удар пришелся на руку, которая сильно распухла. В больнице врачи подтвердили у нее перелом. В результате ведущей поставили пластину.

Инцидент произошел днем 29 марта. Тогда Стриженова в прямом эфире «Время покажет» объявила рекламную паузу, начала двигаться назад и упала с небольшого подиума. После рекламы она не вышла в студию, а была госпитализирована из Останкино в Боткинскую больницу.