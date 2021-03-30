Стриженову прооперировали после падения в прямом эфире

Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова рассказала о том, что ее прооперировали после падения в прямом эфире. Подробности своего состояния она раскрыла в Instagram.

«Вчера со мной случилась такая катавасия, я упала в нашей студии. Оступилась, просто оступилась, у нас там подиум. И улетела, ударилась сильно. И попой, и головой, но основной удар пришелся на руку. И она сильно распухла прям на глазах», — поделилась Стриженова.

По ее словам, сперва ее осмотрели дежурившие неподалеку врачи, которых привели сотрудники программы. Затем Стриженова позвонила врачу и телеведущей Елене Малышевой. «Надо ехать в Боткинскую», — посоветовала Малышева.

В больнице Стриженовой сделали рентген, который показала, что перелом «сложный, нестандартный, со смещением, с осколками». После этого телеведущей сделали операцию и поставили пластину. «Доктор сказал, на скрипке играть не буду, но на пианино смогу», — пошутила она.

В понедельник, 29 марта, Стриженова в прямом эфире программы «Время покажет» объявила рекламную паузу, затем начала двигаться назад и упала с небольшого подиума. После рекламы она не вышла в студию. Ее соведущий Руслан Осташко объяснил, что она повредила руку. Позже стало известно, что врачи диагностировали ей перелом.