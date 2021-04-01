Китай давал кредиты другим странам на секретных условиях

Китай предоставлял развивающимся странам займы на секретных условиях, которые ставили других кредиторов в неравное положение и давали КНР преимущество. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертный доклад.

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Такой подход угрожает подорвать усилия по снижению задолженности государств с низким уровнем дохода, отмечают эксперты. Авторы доклада проанализировали сто контрактов, которые заключил Китай, и выяснили, что там были пункты о конфиденциальности. Они затрудняли другим кредиторам возможность установить истинное финансовое положение заемщика.

Кроме того, ряд условий повлиял на внутреннюю и внешнюю политику стран-заемщиков. Также китайские банки обязывали страны исключить долг из списка реструктуризации Парижского клуба. Эта организация занимается урегулированием госдолга стран-заемщиков перед странами-кредиторами. КНР находится на первом месте в списке крупнейших суверенных кредиторов развивающихся стран.

Глобальный долг вырос в 2020 году до рекордного 281 триллиона долларов — это в 3,5 раза больше размера самой мировой экономики. Уже через полтора года объем займов может дорасти до 300 триллионов, считают эксперты.

Долг увеличился в прошлом году на 24 триллиона долларов, такие темпы стали рекордными. Почти половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики (США, Япония, еврозона, Великобритания, Южная Корея).